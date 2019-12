Girelli, “positiva la deroga sullo spandimento liquami”

(red.) “Siamo contenti che il Governo abbia consentito la deroga di 15 giorni sullo spandimento dei liquami, così come richiesto da Regione Lombardia, perché va incontro a un nostro fondamentale comparto, ovvero l’agricoltura”, è il commento di Gian Antonio Girelli, consigliere regionale del Pd, dopo la notizia che il Governo ha accolto la richiesta di Regione Lombardia di emanare un provvedimento urgente, per consentire una deroga per effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti anche nel periodo invernale, e per 15 giorni nel mese di dicembre.

Tuttavia, per Girelli rimane il fatto che “la questione nitrati è annosa e i tempi sono maturi per una sua rivisitazione. Il precedente governo a trazione leghista su questo tema nulla ha fatto e si è perso del tempo prezioso. Siamo certi che l’attuale esecutivo sarà più attento alla questione”.