Montichiari, “Evitare scelte programmatorie sbagliate”

Montichiari. “Da tempo di parla di rilancio di Montichiari e di un suo ruolo strategico, ma finora c’è stato un imbarazzante immobilismo. Credo sia necessaria un’analisi puntuale dei futuri flussi di traffico per comprendere quale sia la reale prospettiva dello scalo, così come è necessario, in particolare rispetto a infrastrutture e varianti urbanistiche tese a prevedere nuovi insediamenti, concordare con i comuni interessati le scelte. Una importante opportunità per tutta la provincia e oltre deve prevedere indicazioni oculate e di sviluppo sostenibile onde evitare scelte programmatorie sbagliate, che avrebbero un impatto negativo per il territorio, per il suo sviluppo economico e ambientale.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Gian Antonio Girelli a commento della nota della Regione Lombardia con cui l’assessore all’ambiente Raffaele Cattaneo comunica di aver dato parere positivo alla valutazione di compatibilità ambientale del Piano di sviluppo 2030 dell’aeroporto di Montichiari (BS).