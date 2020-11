Aeroporto Montichiari, Europa Verde: “Bene bocciatura del piano di sviluppo”

(red.) Secondo i Verdi-Europa Verde Brescia dalla Regione Lombardia con il parere negativo al Piano di sviluppo dell’aeroporto di Montichiari non è arrivato “l’ennesimo schiaffo ai bresciani” come la sinistra afferma.

“Il centro destra con la delibera indirizzata al ministero dell’ambiente riconosce che sul sedime aeroportuale di Montichiari risultano alcune criticità che non sono state adeguatamente affrontate e risolte in particolare sulle conseguenze che il piano di sviluppo proposto avrebbe sul rumore”, scrive Europa Verde Brescia in un comunicato. “Ci sembra che chi ha protestato contro lo stop regionale non abbia considerato che il maxi piano di sviluppo cade su di un’area già altamente compromessa dal punto di vista ambientale (cave e discariche) con un indice di pressione ambientale che ha già superato ampiamente la capacità del territorio e che necessita, prima eventuali quanto improbabili di investimenti di sviluppo aeroportuale, puntuali interventi di bonifica e di risanamento territoriale”.

“Comunque ci domandiamo come possa essere ritenuto credibile un piano di oltre 100 milioni di euro (l’ampliamento della pista e il miglioramento delle vie di collegamento) con l’obiettivo di arrivare in un decennio a 895mila passeggeri e 429mila tonnellate di merci movimentate l’anno”, si legge nella nota.”Dalla sua nascita di 20 anni fa lo scalo monclarense ha sempre chiuso i suoi conti in passivo e non è mai decollato. Il numero dei passeggeri è sempre stato “ridicolo” e le merci (sempre volumi modesti) sono rimaste legate al traffico notturno (poste e pacchi) che comunque è il più inquinante”.

“Difficile credere che possa svilupparsi in futuro con i radicali cambiamenti della mobilità che la pandemia mondiale provocherà. Come è difficile pensare che la spa Catullo (dissanguata in questi anni da quando è stata presa sotto il controllo della Save di Venezia) abbia queste risorse a disposizione per Montichiari”, concludono i Verdi Europa Verde Brescia. “Nel Paese con il maggior numero di aeroporti d’Europa (di cui la metà sotto utilizzati) è difficile pensare che ci siano ragionevoli prospettive di sviluppo per Montichiari. Sarebbe invece più utile chiedere al Governo che l’asset di Montichiari venga messo a gara per toglierlo da una pessima gestione ventennale disastrosa del Catullo che ha avuto l’avvallo della politica e della Provincia bresciana”.