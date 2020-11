Regione: Rolfi (Lega) risponde a Girelli sull’Aeroporto di Montichiari

(red.) Alle dichiarazioni sulla delibera riguardante l’aeroporto di Montichiari approvata dalla giunta regionale, diffuse del consigliere bresciano Pd Gianni Girelli, risponde Fabio Rolfi, anche lui bresciano, assessore regionale della Lega: “Le dichiarazioni del consigliere Gian Antonio Girelli sono il festival del nulla”, dice Rolfi.

“Non c’è stata alcuna bocciatura da parte della Regione Lombardia allo sviluppo dell’aeroporto di Montichiari, che non dipende da questa delibera, semmai da storici problemi gestionali. Forse Girelli ha letto solo il titolo: abbiamo dato parere negativo all’istanza di valutazione d’impatto ambientale del progetto perché non sono giunte le integrazioni richieste e necessarie per poter affrontare in maniera efficace le criticità emerse durante l’iter”.

“Per altro ricordo al consigliere Girelli che le medesime perplessità sono giunte anche da enti territoriali governati dal centrosinistra, come il comune di Castenedolo. Quindi invito, soprattutto in un momento come questo, tutti i rappresentanti politici bresciani a non diffondere fake news, sport nel quale il Pd bresciano è ormai campione olimpico” conclude Rolfi.