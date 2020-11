Aeroporto Montichiari, Girelli (Pd): “Così la Regione boccia il Piano di sviluppo”

(red.) Dalla Regione Lombardia arriva quello che Gianni Girelli, consigliere regionale Pd, definisce “l’ennesimo schiaffo ai bresciani. Lo hanno dimostrato gli assessori del territorio di centrodestra con la delibera, votata all’unanimità dalla giunta, che ha dato parere negativo al Piano di sviluppo dell’aeroporto di Montichiari. Uno stop che proprio non ci voleva”.

“Oltre alla scelta miope”, continua Girelli, “quello che lascia davvero sbalorditi e amareggiati è la grande disinvoltura con la quale i politici di destra disattendono impegni e promesse. A Brescia infatti si erano prodigati in dichiarazioni a favore dello scalo. Oggi sappiamo che quelle frasi erano frutto di spregiudicatezza, di mera ricerca del consenso. Amministrare bene, invece, significa mantenere fino in fondo gli impegni presi nei confronti dei cittadini. Disattendere le promesse è sinonimo non solo di incapacità di governo, ma anche di inaffidabilità. I cittadini sono davvero stanchi di questa pantomima. Speriamo sia davvero l’inizio della fine di questa epoca leghista in Regione”.

La delibera indirizzata al Ministero dell’Ambiente, dice che: “Preso atto che risultano alcune criticità che non sono state adeguatamente affrontate e risolte dal Proponente come segnalato nel capitolo 4 e nelle conclusioni dicui al capitolo 6 della Relazione istruttoria di cui all’Allegato “A”, parte integrante della presente deliberazione, con particolare riferimento allacomponente “rumore”, che evidenziano condizioni che non consentono di assicurare la compatibilità ambientale degli interventi in progetto, si formula un parere negativo in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto di “Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030 dell’Aeroporto G.D’Annunzio di Brescia Montichiari, nei Comuni di Montichiari, Castenedolo e Ghedi”.