D’Annunzio, l’assalto di lepri fa sospendere i (pochi) voli

(red.) I disagi dalla presenza di quegli animali selvatici sono stati pari a zero, considerando l’attività che ogni giorno impegna l’aeroporto “Gabriele d’Annunzio” di Montichiari. In ogni caso, dalle 7 alle 14 i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi per consentire il recupero di un assalto di lepri. Si tratta di animali che spesso vengono impiegati in gare di caccia nella bassa bresciana e diversi di questi hanno raggiunto la pista di atterraggio domenica 15 dicembre.

Di conseguenza, le guardie venatorie con gli addetti dello scalo bresciano si sono occupati di catturare gli esemplari piazzando delle reti. In seguito le lepri verrano liberate nei luoghi a loro più propensi. Di certo erano un rischio per l’attività dell’aeroporto bresciano, anche se durante il periodo dell’intervento di solito si muovono soprattutto dei voli privati.