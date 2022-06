Fondazione Asm: il bilancio sociale che guarda (anche) a Brescia-Bergamo 2023

Brescia. Presentato questo mercoledì pomeriggio a Brescia il bilancio sociale di Fondazione Asm. Dopo quello dello scorso anno che riguardava solo il secondo semestre del 2020, è il primo bilancio allineato con l’anno solare, redatto in conformità a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore (CTS).

A presentarlo il presidente Felice Scalvini e il segretario generale Erika Ruggeri.

Il documento si propone, oltre agli obiettivi indicati dal decreto ministeriale, di essere utilizzato come base di comunicazione e di dialogo con gli interlocutori della Fondazione.

Con la delibera del 6 dicembre del 2021 la Fondazione ha assunto la natura di ente filantropico e nei primi mesi del 2022 ha ottenuto l’iscrizione al RUNTS.

La Fondazione ASM Brescia – ente filantropico è una delle fondazioni sostenute da A2A S.p.A.

Costituita nel 1999 dall’allora Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia, poi confluita in A2A S.p.A, opera nel territorio di Brescia e in misura ridotta in quello di Bergamo, per dare continuità ai valori dell’azienda conservandone il nome e lo spirito.

Con la trasformazione in ente filantropico ha ulteriormente precisato il proprio profilo di soggetto impegnato a interpretare una filantropia moderna ed evoluta attraverso il rapporto con molteplici realtà del territorio.

L’attività della Fondazione è guidata dal Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni ed è costituito dal presidente, dalla vicepresidente e da 5 consiglieri. Alle riunioni partecipa un delegato del presidente di A2A.

Il consiglio in carica si è insediato il 7 luglio del 2021 e scadrà con l’approvazione del bilancio 2023.

Il Consiglio è così composto: Felice Scalvini, presidente; Marina Rossi, vice presidente; Laura Boscain, consigliere; Veronica Lanzoni, consigliere; Rodolfo Pinto, consigliere; Silvia Quilleri, consigliere; Valentina Stefani, consigliere; Ugo Pagani, delegato A2A; Elisa Caccia, Revisore Unico dei Conti.

Nel corso del 2021 il Consiglio si è riunito 12 volte.

Una specifica consulenza professionale è stata attivata nell’ultimo scorcio del 2021 per supportare la gestione delle risorse affidate alla Fondazione da Banca Intesa Sanpaolo per sostenere numerose realtà territoriali in preparazione a “Brescia e Bergamo capitale italiana della cultura 2023”.

La Fondazione accoglie abitualmente stagisti provenienti da diverse istituzioni formative. Nel corso del 2021 hanno effettuato lo stage due studenti provenienti uno dall’Università di Ferrara e l’altro dall’Università degli Studi di Brescia. A questi si aggiunge uno studente proveniente dall’Istituto di Formazione Professionale CFAIB di Ome.

Nel 2021 si è conclusa la carriera lavorativa di Annalea Pillitteri che ha rivestito il ruolo di Segretario Generale contribuendo, in modo decisivo, con dedizione e professionalità, alla crescita della Fondazione

Un evento pubblico di particolare rilievo è stata la presentazione del piano strategico triennale 2022-2024. Tale presentazione è stata un’occasione di incontro con numerose realtà del territorio e ha consentito di raccogliere bisogni e aspettative per meglio indirizzare le strategie suggellando un patto di collaborazione con gli enti del territorio nella stagione del rilancio.

Con la fine del 2021 si è avviato, con l’obiettivo di creare riconoscibilità e coerenza visiva tra le tre Fondazioni sostenute da A2A, il processo di rivisitazione dell’immagine. Il lavoro ha dato luogo al rinnovato sito internet e al nuovo logo usato per la prima volta come immagine del bilancio sociale.

La visione che permea la Fondazione è quella di un ente filantropico impegnato a svolgere un ruolo attivo nella crescita sociale ed economica locale attraverso il sostegno agli enti del Terzo Settore. Ciò grazie alle specifiche caratteristiche di flessibilità e di libertà di azione unite ad una profonda conoscenza del territorio e ad un vasto patrimonio di relazioni e competenze sviluppate negli anni. Il tutto in coerenza con la visione e gli indirizzi della filantropia istituzionale a livello europeo.

La strategia punta a combinare insieme le risorse a disposizione, economiche e immateriali, ossia competenze e relazioni costruite nel tempo, e a promuovere un approccio multiplo ed eterogeneo alle realtà del Terzo Settore. Il risultato è una commistione di buone pratiche, mutuate da esperienze pregresse, e di interventi innovativi. Favorire e irrobustire relazioni e piattaforme, rafforzare le organizzazioni del territorio, dalle piccole associazioni di volontariato alle imprese sociali, nei loro profili istituzionali, organizzativi, patrimoniali e professionali, catalizzare risorse, trasformare i bisogni in opportunità per attivare nuove leve, accompagnare le realtà del Terzo Settore verso percorsi di co-programmazione e di co-progettazione sono le linee strategiche sviluppate in particolare in quest’ultimo anno.

Oltre che finanziando singole iniziative, nel corso degli anni la Fondazione ha operato anche associandosi stabilmente ad altri enti che operano nei settori di sua tipica competenza.

È quindi socio fondatore di: Fondazione Brescia Musei alla quale è affidata la gestione e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del Comune di Brescia; CRA – Centro di Ricerca e di Documentazione di Ateneo per l’Agenda Onu 2030 promosso dall’Università Statale e da Confindustria Brescia; Comitato Banco dell’Energia, un progetto di responsabilità sociale d’impresa che intende supportare le famiglie in temporanea difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche; MO.CA Centro per le nuove culture, un luogo concepito per l’innovazione dell’impresa e della cultura.

Partecipa a: Fondazione Villa Paradiso, che sostiene attività nell’ambito della disabilità; Associazione Volontari per Brescia, nata nel 2016 per promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione civica attraverso il volontariato fluido, o temporaneo, in ambito culturale, sociale, ambientale e sportivo.

È stata rinnovata la collaborazione con gli atenei bresciani: per l’Università Cattolica è stato formalizzato un cofinanziamento ad un progetto di ricerca per lo sviluppo sociale. La stessa strada è stata intrapresa con l’Università degli Studi di Brescia.

Tra gli altri è stato rinnovato il supporto alla Fondazione del Teatro Grande e al CTB-Centro Teatrale Bresciano che ha ricevuto inoltre un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di eventi estivi in Piazza Loggia concordati con il Comune di Brescia. Sono state sostenute iniziative tradizionali che animano il mondo culturale come Librixia Fiera del Libro di Brescia, l’opera di sensibilizzazione e riflessione di Casa della Memoria sul periodo dello stragismo italiano, progetti nati per vivacizzare quartieri e periferie della città come la Stagione teatrale dell’Associazione Palco Giovani.

È proseguito il sostegno a iniziative diffuse sia in ambito culturale, sia sociale finalizzate allo sviluppo del territorio. Tra queste, quelle promosse da Compagnia Lyria e Associazione Idra Teatro che con i progetti Verziano e intimate Bridges utilizzano le arti performative come strumenti di inclusione di soggetti fragili; le iniziative delle associazioni teatrali Teatro 19 e LLum che operano per la crescita delle periferie, e i progetti artistici e culturali della associazioni musicali, Associazione Capitanio, G.I.A., Fondazione Soldano, Dedalo Ensemble, che con le loro attività promuovono lo sviluppo della comunità; altre ancora hanno affrontato con creatività la crisi generata dalla pandemia trasformando la musica in una opportunità lavorativa nonostante le avversità del periodo.

L’Associazione Bazzini Consort, per esempio, è stata supportata in una originale iniziativa, il Cartellone sospeso: un programma di concerti in attesa della data che, in piena pandemia non poteva essere definita, ha dato la possibilità ai giovani musicisti coinvolti di ricevere i compensi prima di aver prestato la propria opera. Una parte delle risorse è stata destinata al rafforzamento delle organizzazioni dal punto di vista strutturale, operativo, o rispetto ai loro profili istituzionali con la volontà di ridurre la dipendenza delle organizzazioni del Terzo Settore dal contributo per la realizzazione delle proprie attività e di generare ricadute su periodi più lunghi. Con questa logica è stato sostenuto il rafforzamento strutturale del CFA-Centro Famiglie Affidatarie che potrà contare su una base operativa adeguatamente strutturata per accrescere le proprie azioni sui temi dell’affido; è stata inoltre supportata la costruzione di un giardino inclusivo che resterà a disposizione dell’Associazione Bambini in braille per incrementare le proposte educative negli anni a venire; si è intervenuti infine per finanziare la ristrutturazione e l’adeguamento di piccoli appartamenti in cui l’Associazione Nonsolosport potrà sperimentare percorsi di vita autonoma per giovani fragili progettando per queste persone un futuro che vada oltre la totale dipendenza dalle rispettive famiglie di origine.

53 sono in ultimo i progetti sostenuti attraverso piccoli contributi con l’impegno della Fondazione di continuare ad essere un punto di riferimento per tante piccole organizzazioni di volontariato, interpreti dei bisogni e delle fragilità delle zone in cui operano. Oggi, al di là di un sostegno economico, queste organizzazioni trovano nella Fondazione anche un supporto immateriale fatto di ascolto e di relazioni finalizzate ad accrescere il potenziale valore di ogni singola iniziativa.

Nel 2021 c’è stato un incremento di risorse derivanti dal contributo che Banca Intesa Sanpaolo ha destinato alla Fondazione ASM per supportare le piccole e medie organizzazioni nella preparazione di “Brescia Bergamo Capitale italiana della Cultura 2023”.

La Fondazione ha promosso e sviluppato un intenso lavoro di valutazione

e progettazione che ha coinvolto il Comune di Brescia e i vari enti della città con lo scopo di individuare per ciascuno di questi le modalità di sostegno più efficaci.

Entro la fine del 2021 è stata distribuita una buona parte del tesoretto messo a disposizione che andrà ad esaurirsi nel corso del 2022.

Le risorse economiche sono state destinate alla realizzazione di iniziative propedeutiche al 2023 e soprattutto al rafforzamento delle strutture organizzative. In questa prospettiva è stata supportata la formazione di nuove figure operative, il potenziamento dei mezzi informatici e tecnici a disposizione degli enti che ne hanno espresso il bisogno, il miglioramento, laddove necessario all’accoglienza di visitatori, delle sedi dal valore storico. L’obiettivo finale è stato quello di creare le condizioni necessarie per una programmazione adeguata della stagione culturale del 2023 e per lo sviluppo di un palinsesto di qualità.

Nella logica dello sviluppo di nuove forme di intervento coerenti con il profilo disegnato dal CTS, nel 2021 è stato incrementato il fondo rotativo Restart Italia presso la Fondazione Opes Lcef: un fondo costituito nel 2020 e alimentato per contribuire al rafforzamento della base patrimoniale di imprese sociali, in particolare cooperative, tramite sottoscrizione di quote di capitali da parte dell’ente capofila Fondazione Opes in qualità di socio sovventore.

Quella di Restart Italia rappresenta un’esperienza innovativa nell’ambito della finanza sociale. Le Imprese sociali possono contare su un capitale generoso e paziente in grado di catalizzare altre risorse e avere basi patrimoniali robuste utili per l’accesso a linee di credito. Gli enti filantropici possono rendere rotative le risorse, contando sulla restituzione sul lungo periodo delle quote impegnate e, in coerenza col profilo evoluto disegnato del CTS, possono gestire un capitale liberato dal vincolo del rendimento e impiegato in forma filantropica.

Nel 2021 le risorse del fondo sono state utilizzate a sostegno di due cooperative del territorio, Alborea e La Rete, che hanno potuto dare avvio a progettualità determinanti per la loro crescita e hanno tra l’altro potuto contare su un accompagnamento professionale in ambito tecnico e gestionale.

Il 2021 ha visto l’avvio dell’ultima fase di lavoro per l’inventariazione dell’Archivio storico di ASM custodito dalla Fondazione. Ai documenti aziendali compresi tra il 1908 e il 1998 si è aggiunto il capitolo relativo al decennio conclusivo della storia di ASM prima della nascita di A2A S.p.A. Il lavoro è stato realizzato dal “Centro per la Cultura di Impresa” e, insieme alla catalogazione e alla digitalizzazione del materiale audiovisivo e fotografico curata negli ultimi anni dalla Fondazione Micheletti, permetterà di rendere disponibile un importante patrimonio storico del 900 bresciano.

Nel 2021 sono stati finanziati 26 Enti del Terzo Settore della provincia di Bergamo per un totale di 73.758 euro. I contributi sono stati indirizzati al sostegno, divenuto negli anni ricorrente, di importanti iniziative culturali del territorio come il Bergamo Film Meeting o le mostre della Fondazione Accademia Carrara. Non sono mancati altresì progetti focalizzati sulla cura di fragilità sociali.

Lo stato patrimoniale attivo per il 2021 si attesta a 1.552.659 euro, mentre quello passivo a 1.551.659 euro, con un avanzo di servizio pari a 80.483.