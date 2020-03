A2a abbandona il carbone. E giù il gas serra e CO2: i tempi

(red.) Dal gruppo A2A, che in questi giorni intorno a venerdì 27 marzo è alle prese anche con le nomine, fanno sapere di voler rendere più ambiziosi gli obiettivi di decarbonizzazione e con una riduzione – già del 46% rispetto al 2017 – di gas serra nell’atmosfera fino al 2030. Ha intenzione di portare avanti il processo attraverso le fonti rinnovabili di fotovoltaico ed eolico, migliorando gli impianti a gas a ciclo combinato e convertendo le centrali a carbone e olio combustibile dalla Brescia-Lamarmora e Monfalcone.

Il piano prevede anche di azzerare le emissioni di gas serra legate ai consumi energetici entro il 2024. Mentre è già stato ridotto del 19% quello dell’anidride carbonica puntando sulle fonti rinnovabili e meno carbone. Attualmente la rete del teleriscaldamento serve 21 mila edifici e lavora grazie al termovalorizzatore da dove arriva il 65% del calore, dalla centrale di Lamarmora e anche dalle caldaie della Ori Martin e non solo.

In questo ambito si inserisce anche il nuovo piano di 70 milioni di euro per ridurre ulteriormente le emissioni spegnendo la centrale a carbone e sfruttando altre fonti. Il carbone non dovrebbe essere più utilizzato dal 2022 e si prevede anche di tagliare l’anidride carbonica pari a un bosco delle dimensioni di Brescia e azzerando quanto in media producono più di 26 mila auto in un anno.