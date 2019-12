A2A, raccolta porta a porta a singhiozzo nelle feste in città

(red.) Nel corso delle vacanze natalizie, il gruppo A2A farà una serie di modifiche al sistema di raccolta differenziata a Brescia.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 2019

La raccolta dei rifiuti nella zona Rossa (Centro storico) e nella zona Arancio (quartieri Borgo Trento e Sant’Eustacchio) il 25 dicembre sarà sospesa. Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 1° gennaio.

Le raccolte integrative alle utenze non domestiche il 25 dicembre sono sospese.

Tutte le piattaforme ecologiche della città saranno chiuse.

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2019

Le piattaforme ecologiche di via Giotto, via Gatti, via Metastasio, via Codignole saranno aperte dalle ore 9 alle 13.

La piattaforma ecologica di via Chiappa – Buffalora sarà chiusa

VENERDÌ 27 DICEMBRE

Lo sportello di Via Lamarmora 230 rimarrà chiuso.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019

La raccolta dei rifiuti nella zona Azzurra (Fornaci, Villaggio Sereno, Don Bosco, Folzano, Lamarmora, Porta Cremona) sarà sospesa. Il servizio riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio.

Le piattaforme ecologiche di via Giotto, via Gatti, via Metastasio, via Codignole apertura con orario feriale dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

La piattaforma ecologica di via Chiappa – Buffalora apertura con orario feriale dalle 8:00 alle 18:00.

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020

Tutte le piattaforme ecologiche della città saranno chiuse.

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020

Le piattaforme ecologiche di via Giotto, via Gatti, via Metastasio, via Codignole saranno aperte dalle ore 9 alle 13.

La piattaforma ecologica di via Chiappa – Buffalora sarà chiusa