(red.) L’ultimo appuntamento di agosto con il Festival Dallo Sciamano allo Showman avrà luogo venerdì 10 agosto a Borno (BS) insieme alla cantautrice Erica Mou in un doppio appuntamento che la vedrà ospite alle 18.00 di un “aperitivo letterario” (in collaborazione con il Circolo Culturale “La Gazza” nel Cortile Storico di Casa Venturelli o, in caso di pioggia all’Auditorium Comunale di Borno) e protagonista alle 21.00, in solo, di una tappa del tour Bandiera sulla luna, suo ultimo lavoro in studio. L’appuntamento, a partecipazione libera e gratuita, è all’Anfiteatro del Parco Rizzieri o all’Auditorium Comunale di Borno, in caso il meteo non dovesse essere troppo clemente. Dopodiché lo “Shomano” si prenderà una pausa fino al mese di settembre, per riprendere con Paolo Hendel, Nada, Gabriella Martinelli e Ginevra Di Marco.

Erica Mou presenterà in concerto al pubblico dello Sciamano Bandiera sulla luna, il suo ultimo lavoro uscito per Godzillamarket alla fine del 2017, composto di tredici tracce scritte “fuori porta” (che per la cantautrice ventisettenne si apre in Puglia), nate nel giro di un anno tra Roma, Francia, Portogallo e Cambogia, e divise in due metà perfette.

Il mondo musicale di Erica Mou nasce dall’incontro tra cantautorato classico e sensibilità moderna, confermandola come portavoce di una nuova poetica cantautorale femminile. Tra traslochi, amore, irrequietezza, pianta la sua “Bandiera sulla luna”.

Tutti gli appuntamenti della 16a edizione del festival “Dallo Sciamano allo Showman”

sono a ingresso libero e gratuito.

Per informazioni:

Centro Culturale Teatro Camuno – teatrocamuno@libero.it | + 39 329 2447516

