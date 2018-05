(red.) Un centro di massaggi abusivo nel centro storico del paese e in una zona non edificabile per via di un vincolo paesaggistico. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri forestali delle stazioni di Salò e Vobarno in via Vittorio Veneto a Desenzano del Garda, nel bresciano. L’immobile è stato sequestrato in via preventiva dopo un’indagine fatta eseguire dal pubblico ministero di Brescia Fabio Salamone.

Nell’edificio e senza autorizzazione erano state effettuate delle operazioni edilizie e con cambio di destinazione, ma senza documenti di via libera e nemmeno attestazioni di conformità per ottenere il certificato di agibilità. E’ stato anche verificato come gli impianti elettrici e quelli idraulici fossero stati costruiti da operai cinesi e con prestazioni scontate, potendo mettere a rischio anche la sicurezza.

