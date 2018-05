(red.) Uno storico traguardo per l’Osteria “Al Cervo da Vito” di Borgosatollo, che festeggia i 100 anni di attività nel Bresciano. Per sottolineare il prestigioso conseguimento ed esprimere le più vive congratulazioni, una delegazione di Confesercenti della Lombardia Orientale ha consegnato oggi, nella sede dell’esercizio in via Santissima 63, una pergamena nelle mani della signora Renata Boldini, attuale titolare con la figlia Nicole Pola.

