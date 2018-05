(red.) Viaggiando si impara con “Campus Trenord”, il progetto dedicato alle scuole della Lombardia per guidare bambini e ragazzi a utilizzare e conoscere il treno come mezzo di trasporto sostenibile e comodo. “Campus Trenord” comprende numerose offerte di viaggio e proposte di itinerari didattici per l’anno scolastico 2018/2019 verso musei, parchi urbani e naturalistici in Lombardia e un percorso virtuale interattivo sul sito trenord.it/campustrenord per accompagnare i ragazzi alla scoperta del mondo della ferrovia, fra storia, curiosità, innovazione.

In più, in vista della prossima estate sono disponibili al link trenord.it/gruppi proposte dedicate ai gruppi di oratori e centri estivi, per gite “fuori porta” in treno, senza problemi di traffico né di parcheggio.

Trenord per le scuole: “Campus Trenord”. Nel 2017 circa 2500 gruppi scolastici hanno scelto il treno per gite e visite in Lombardia, con una crescita di oltre il 10% rispetto al 2016. Un dato che si conferma positivo nel 2018: nei primi tre mesi sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo nel 2017 i viaggiatori che in comitiva hanno viaggiato con Trenord. A usare il treno per gli spostamenti sono per il 30% gruppi di scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici); per il 27% scuole secondarie di primo grado; per il 22% scuole primarie.

Tendenze in crescita che Trenord vuole intercettare con “Campus Trenord”, che consente agli insegnanti di progettare il viaggio in treno personalizzandolo in base alle esigenze del proprio gruppo. Se necessario, il team di Trenord dedicato ai gruppi organizza e assiste le comitive anche durante il tragitto.

“Campus Trenord” per viaggiare in treno. Viaggiare in treno conviene: le comitive di almeno 10 persone possono godere di sconti del 50% per i ragazzi fino ai 13 anni; del 20% per viaggiatori dai 14 anni in su. Inoltre gli insegnanti accompagnatori delle scolaresche viaggiano sempre gratis.

“Campus Trenord” permette anche di usufruire di sconti dedicati presso musei, mostre, parchi in Lombardia, con possibilità di partecipare a visite guidate e laboratori didattici: dal Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri a Capo di Ponte (BS) al Complesso Monumentale del Duomo di Milano, dai Laboratori di Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Seveso (MB) al Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano, dai Musei Civici di Brescia alla Mostra Il Mondo di Leonardo a Milano, dal Museo del Novecento a itinerari guidati alla scoperta della città di Milano e molti altri.

Le proposte per oratori e centri estivi. Non solo alle scuole conviene viaggiare con Trenord: anche ai gruppi di oratori e centri estivi composti da almeno 10 persone l’azienda di trasporto ferroviario propone per le gite itinerari in treno e convenzioni dedicate, consultabili nella sezione trenord.it/gruppi.

Per loro è inoltre in arrivo un’offerta speciale dedicata per l’estate 2018: tutti gli educatori che accompagnano i gruppi oratoriali viaggeranno gratis.

