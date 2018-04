(red.) I limiti orari per slot e vlt disposti dal Comune di Brescia non sono sufficientemente motivati. Per questo, il Tar Lombardia ha sospeso il regolamento approvato lo scorso novembre che “spegne” gli apparecchi da gioco per sei ore al giorno (dalle 7,30 alle 9,30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21). La domanda cautelare presentata da un gruppo di gestori è stata accolta – si legge sull’agenzia Agipronews – per “insufficienza dell’istruttoria e carenza di motivazione”.

Nel regolamento “non è rinvenibile un adeguato e sufficiente riferimento, né a dati evidenzianti situazioni di particolare problematicità per il Comune di Brescia, che giustifichino l’adozione di una misura particolarmente incisiva come la riduzione dell’orario di esercizio dell’attività di gioco con new slot machine e Videolottery disposta, né a indicazioni scientifiche relative all’utilità delle scelte operate nello specifico per la lotta alla ludopatia”. Troppo vaghi i riferimenti “ad altre esperienze di regolamento e ai principi affermati nelle sentenze che hanno ravvisto la legittimità dell’adozione di misure analoghe a quella censurata”. Il Comune avrebbe invece dovuto tenere conto della “particolare situazione locale”.

Di conseguenza, l’ordinanza di palazzo Loggia è stata sospesa almeno fino al 5 luglio, quando si terrà l’udienza di merito. E nel giorno, venerdì 20 aprile, in cui è arrivato il pronunciamento del Tar, il Comune con Brescia Mobilità ha lanciato una nuova campagna contro la ludopatia attraverso gli autobus. Si tratta dello slogan “Gustare la frutta invece di giocarsela” riportando i frutti invece dei simboli sulle slot. L’idea è degli studenti dell’Accademia Santa Giulia e si “muoverà” su due autobus e anche in metropolitana tramite dei video. Di fronte al pronunciamento del Tar, dal Comune e dalla Polizia Locale fanno sapere che le sanzioni già emesse saranno sospese e non applicabili. Ma i controlli andranno avanti lo stesso anche in altre forme.

