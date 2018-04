(red.) “Un orrore da Medioevo che faccio fatica a commentare. Chiedo alle nostre istituzioni, a partire dalla città di Brescia e Regione Lombardia, di intitolare a questa ragazza un luogo simbolo, per ricordare sempre che in Italia non c’è posto per chi considera la donna come una merce di scambio da offrire e vendere al migliore offerente”.

Lo afferma Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia (Gruppo Misto), commentando la notizia della giovane Sana Cheema, pakistana residente a Brescia uccisa da padre e fratello.

Una vicenda -conclude Viviana Beccalossi- del tutto simile a quella capitata, sempre a Brescia, a Hina Saleem, che vede ancora una volta morire in modo atroce una ragazza la cui unica colpa era volersi integrare e vivere una vita normale nel nostro Paese. Sana lavorava a poche centinaia di metri da casa mia, qui viveva e qui aveva studiato. Forse per questo aveva creduto di poter sposare l’uomo che amava, ma non aveva fatto i conti con la sua ‘cultura’ d’origine, che guarda ogni forma di libertà, soprattutto della donna, come il male assoluto”

Comments

comments