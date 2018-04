(red.) Sabato 21 Aprile, dalle 15 alle 19, sotto i portici di Corso Zanardelli all’altezza della libreria Feltrinelli, a Brescia, un gruppo di cittadini e di iscritti a Radicali Italiani e all’Associazione Luca Coscioni organizza un tavolo di informazione e documentazione sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (“testamento biologico”), previste dalla legge 219 del dicembre scorso, entrata in vigore il 31 gennaio. L’appuntamento si inserisce in una serie di iniziative nazionali per dare attuazione alla legge relativa. In particolare, sabato presenteremo una nuova iniziativa per chiedere alla Regione Lombardia di inserire le DAT nel Fascicolo Sanitario Elettronico, in modo che sia garantito ai cittadini l’accesso e l’informazione circa le proprie volontà.

Per presentare questa nuova iniziativa e le novità sull’argomento, saremmo lieti di ricevervi al tavolo attorno alle 15: sarà anche l’occasione per incontrare Laura Rovida, referente bresciana dell’Associazione Luca Coscioni, la cui storia personale merita di essere conosciuta.

