(red.) Sabato 21 Aprile la Discoteca Extivò di Travagliato ospita la Semifinale della regione Lombardia per il concorso Miss Mondo Italia.

Miss Mondo o meglio conosciuto come Miss World è il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso del mondo, rappresentato da più di oltre 140 nazioni e con un seguito di più di due miliardi di persone. Miss Mondo Italia è la selezione nazionale ufficiale per eleggere la candidata italiana a Miss World.

Durante l’evento oltre alle aspiranti miss ancora in gara, saranno ospiti d’onore anche le miss più fortunate che hanno avuto l’accesso alla finale regionale che si terrà nel mese di maggio, per poi approdare alla Finale Nazionale che si terrà nel mese di giugno a Gallipoli,dove verrà eletta la miss che rappresenterà l’Italia nel mondo per l’anno 2018.

La Semifinale sarà un vero spettacolo, perchè oltre al concorso di bellezza ci sarà la presenza di artisti performanti come il cantante Obba Niwe con la sua deliziosa musica latina, La scuola di ballo Balletschool Sportpiù con le sue splendide ballerine e a seguire ci saranno tanti ospiti a sorpresa.

