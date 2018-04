(red.) Sabato 14 e domenica 15 aprile, alla Casina Maggia di Brescia, in via della Maggia, è in programma Scambio di stagione, mercatino dello scambio libero e gratuito.

Il Mercatino del libero e gratuito scambio è un’iniziativa di Legambiente Lombardia che viene svolta in varie località della nostra regione. A Brescia, promossa dal circolo locale, viene presentata l’edizione primaverile del 2018. Al mercatino i cittadini possono portare giochi, vestiti, libri, oggetti per la casa, piccolo mobilio ed elettrodomestici che non sono più utili per loro, ma che possono ancora essere utilizzati da altri. L’idea del mercatino è venuta analizzando la composizione dei rifiuti e visitando le piattaforme per la raccolta differenziata dove si incontrano molto spesso prodotti che sono stati scartati, diventando quindi rifiuti, ma che hanno ancora delle potenzialità d’uso e sono indubbiamente utili.

Ogni oggetto infatti mantiene il suo valore in relazione all’uso che se ne fa e al desiderio con il quale è scelto e fatto proprio da ognuno di noi. L’obiettivo che ci poniamo è di sensibilizzare le cittadine e i cittadini ad utilizzare per il giusto tempo il prodotto acquistato anche attraverso il passaggio degli oggetti “di mano in mano”. Sabato 14 aprile 2018 dalle ore 14 alle 18 per la consegna degli oggetti domenica 15 aprile 2018 dalle ore 09 alle 16 per il ritiro degli oggetti

Comments

comments