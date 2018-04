(red.) “L’attentato in Germania ci mette ancora una volta di fronte a una tragica verità: siamo costantemente esposti a rischi di attentati terroristici di stampo islamico”. Così interviene l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile Pietro Foroni commentando l’attentato a Münster che le autorità locali dichiarano essere di matrice terroristica.

“Oggi – continua l’assessore – ho presenziato a Olgiate Olona a un’esercitazione congiunta della Protezione Civile con altre associazioni di volontari, dove è stato simulato un attentato molto simile a quello tragicamente avvenuto in Germania. E’ necessario continuare a investire ogni risorsa disponibile nella prevenzione e nella formazione per garantire un servizio rapido, reattivo ed efficace nei casi di emergenza”. “Regione Lombardia – ha concluso Foroni – è sempre stata all’avanguardia ma non per questo dobbiamo abbassare l’attenzione: al contrario, dobbiamo continuare nella direzione di una sempre maggiore capacità d’intervento reattivo e preventivo”.

