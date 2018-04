Con riferimento allo stanziamento reso pubblico dalla Provincia di Brescia desidero esprimere il più vivo apprezzamento per lo sforzo compiuto, in situazioni obiettivamente difficili.

Rispetto alla situazione che si era registrata ad inizio anno e che vedeva una riduzione dello stanziamento per il Tpl di 2,2 mln di euro, si è registrato un recupero in parte con lo stanziamento della Regione Lombardia, nell’ordine di 1 milione di euro, e recentemente della Provincia di Brescia, consentendo di ridurre significativamente tale squilibrio l’importo mancante rispetto allo stanziamento dello scorso anno.

Una scelta molto impegnativa ed importante, considerando la situazione a livello nazionale delle Province, a conferma di attenzione e disponibilità dimostrate dal Presidente Pier Luigi Mottinelli e dal Consigliere delegato Diego Peli.

Il contenimento della riduzione dovrebbe – almeno questo è il nostro impegno – contenere una penalizzazione eccessiva sia per i tagli dei servizi che per il livello occupazionale dei lavoratori considerando che come Agenzia del TPL di Brescia sono all’esame interventi di razionalizzazione e di miglioramento funzionale per quanto riguarda la riorganizzazione delle linee e dei servizi.

E’ del tutto evidente che rimane aperto il problema di fondo, per gli stanziamenti statali e regionali, rappresentato non solo da situazioni di emergenza e di contenimento dei tagli del TPL, bensì da un serio rilancio degli investimenti sia in conto capitale sia in conto esercizio, che assicuri negli anni continuità, qualità ed estensione del servizio pubblico del trasporto e della mobilità.

