(red.) Domenica 1 aprile e lunedì 2 aprile tutti i Musei Civici di Brescia sono aperti per festeggiare insieme Pasqua e Pasquetta. Diverse le proposte, tra mostre e iniziative speciali, per coinvolgere il pubblico della città e i turisti che hanno scelto Brescia come meta durante le festività.

Ricordiamo le mostre temporanee, Mimmo Paladino. Ouverture che si snoda fra le sale del Museo di Santa Giulia e del Parco archeologico e la città, Piazza Vittoria e il Duomo vecchio; Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia, la grande mostra allestita al Museo di Santa Giulia il cui progetto espositivo ruota attorno al grande pittore veneto, in ragione innanzitutto delle sue due fondamentali imprese bresciane: il polittico realizzato per il vescovo Altobello Averoldi tra il 1520 e il 1522 nella collegiata dei Santi Nazaro e Celso, e le tre tele con le Allegorie di Brescia, realizzate molti anni dopo, negli anni sessanta del Cinquecento, per il salone della Loggia, andate poi distrutte durante l’incendio del 1575.

Alla mostra è strettamente collegata la riapertura della Pinacoteca Tosio Martinengo, finalmente nella sua sede storica di Piazza Moretto, dopo 9 anni di chiusura, nelle cui collezioni sono presenti alcuni straordinari esempi della cultura artistica di Brescia e Venezia nel Cinquecento. La connessione tra i due eventi è resa ancor più significativa dalla scelta di istituire un unico biglietto di ingresso per la visita della mostra, della Pinacoteca Tosio Martinengo e del Museo Diocesano dal 21 marzo al 1 luglio 2018.

Orari di apertura di musei e mostre per Pasqua e Pasquetta:

Museo di Santa Giulia

(comprese le mostre Mimmo Paladino. Ouverture e Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia)

dalle 9:00 alle 18.00

BRIXIA. Parco archeologico di Brescia romana

(comprese le opere di Mimmo Paladino)

dalle 9.00 alle 18.00

Museo delle Armi “Luigi Marzoli”

dalle 9.00 alle 18.00

Pinacoteca Tosio Martinengo

dalle 9.00 alle 18.00

*Dal 21 marzo al 1 luglio 2018 ingresso con biglietto unico che comprende la mostra Tiziano e la pittura del cinquecento tra Venezia e Brescia e il Museo Diocesano di Brescia.

LE INIZIATIVE AI MUSEI

✔Sabato 31 marzo, ore 15:30

MUSEI OSPITI MUSEI CHE OSPITANO

Una nuova proposta dedicata alle famiglie vede la collaborazione tra Fondazione Brescia Musei e Fondazione La Carrara di Bergamo in occasione delle grandi mostre allestite nelle due città: Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Brescia e Venezia e Raffaello e l’eco del mito.

Viene offerta la possibilità di partecipare ai laboratori che toccano la pittura del Cinquecento, progettati in maniera condivisa: l’uno vedrà all’opera i Servizi educativi di Brescia Musei che saranno ospiti nella Pinacoteca di Bergamo, l’altro, nel Museo di Santa Giulia, avrà la conduzione dei Servizi educativi dell’Accademia Carrara

Sabato 31 marzo, ore 15.30 a Bergamo, Maestri e allievi. Nella bottega del pittore

L’attività è rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni “che accompagnano” i propri famigliari.

Biglietti:

Adulti: 10 euro (valido per 1 o 2 adulti + 1 o più bambini dai 6 ai 18 anni)>

Bambini: 5 euro (valido per 1 o 2 adulti + 1 o più bambini dai 6 ai 18 anni)

Bambini gratuito (valido dal terzo figlio dai 6 ai 18 anni)

contributo attività: 5 euro a partecipante

Per prenotazioni consultare il sito www.lacarrara.it

I prossimi appuntamenti:

Sabato 21 aprile, ore 15.30, a Brescia, La valigia dell’artista

Sabato 6 maggio, ore 16.30, a Bergamo, Maestri e allievi. Nella bottega del pittore

Sabato 16 giugno, ore 16.30, a Brescia, La valigia dell’artista

✔Domenica 1 aprile, ore 15:00

IL FILO DI ARIANNA

Museo di Santa Giulia

Il percorso che si avvale di materiali specifici è rivolto a ciechi e ipovedenti ed anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze percettive pluri-sensoriali. Il progetto è finalizzato a favorire l’accoglienza nei musei bresciani, l’accessibilità alle collezioni e la conoscenza del patrimonio storico artistico della città nella salvaguardia dei principi di uguaglianza delle opportunità culturali.

Appuntamento alle ore 15:00 presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia.

BIGLIETTI: l’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria CUP 030/2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com

LE INIZIATIVE SPECIALI AL NUOVO EDEN

✔Martedì 3 aprile, ore 20:30

EVENTO SPECIALE

BRESCIA FANTASTICA.

IL FANTASY: Percorsi di diversa cittadinanza. L’evento organizzato da Rete Bibliotecaria Bresciana RBB della Provincia di Brescia e Comune di Brescia fa tappa al Nuovo Eden con una conferenza speciale.

DIFENDERE LA TERRA DI MEZZO: DIALOGO CON WU MING 4

Il componente più tolkeniano del collettivo Wu Ming è intervistato dal filosofo e libraio Andrea Ciceri.

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

Non è possibile prenotare. Apertura porte ore 20:00

