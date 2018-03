(red.) Nella giornata di lunedì 26 marzo in prefettura a Milano potrebbe arrivare la nomina ufficiale della nuova giunta regionale lombarda targata centrodestra con il neo governatore Attilio Fontana. A circa tre settimane di distanza dalle elezioni, quindi, la squadra di governo del Pirellone è già pronta. Dovrebbero essere sedici gli assessori che accompagneranno il presidente nel corso del mandato e tra loro ci sono anche tre bresciani. Si parla di Davide Caparini e Fabio Rolfi per conto della Lega e di Alessandro Mattinzoli di Forza Italia. Niente da fare, quindi, come già era nelle previsioni, per un posto a Viviana Beccalossi, così come a Mauro Parolini entrambi uscenti.

La nuova composizione dovrebbe vedere Riccardo De Corato alla Sicurezza, l’ex sciatrice Lara Magoni al Turismo. Poi Raffaele Cattaneo ai Trasporti, Davide Caparini al Bilancio, Stefano Bolognini pare alla Casa e Politiche sociali, Fabio Rolfi all’Agricoltura, Pietro Foroni all’Ambiente e Massimo Sertori per la nuova delega alla Montagna. Infine, Giulio Gallera verso la conferma al Welfare, Fabrizio Sala alle Attività Produttive e Internazionalizzazione, Alessandro Mattinzoli al Territorio, Silvia Sardone alle Pari Opportunità ed Elena Centemero alla Formazione e Lavoro. Stefano Bruno Galli dovrebbe essere assessore all’Autonomia.

