(red.) Continua incessante l’attività di prevenzione e contrasto da parte delle Forze dell’Ordine operanti nel Comune di Brescia sui traffici e la criminalità nella zona della Stazione ferroviaria.

Nel pomeriggio di venerdì 23 marzo, è stato attuato un servizio di controllo straordinario del territorio a cui hanno partecipato 6 equipaggi della Polizia di Stato composti da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Immigrazione della Questura; 4 equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, di cui 1 del N.A.S.; 1 equipaggio della Polizia Locale di Brescia; 2 equipaggi della Guardia di Finanza con un’unità cinofila.

Preliminarmente, è stata perlustrata l’intera area della Stazione FS, effettuando numerosi passaggi presso l’Autostazione SIA, la fermata della metropolitana “Stazione FS”, il piazzale stazione e via Foppa.

È stato successivamente effettuato un controllo presso una sala scommesse sita in via Vittorio Emanuele II, ove è stata riscontrata la presenza di 18 cittadini stranieri dei quali 10 con precedenti di polizia e 2 irregolari sul territorio. Anche grazie alla presenza dell’unità cinofila della G.d.F., è stato identificato un soggetto, generalizzato per I.E., nato in Nigeria, classe ’97, successivamente denunciato in stato di libertà per art.73 D.P.R. 309/90, per possesso di gr.7 di sostanza presumibilmente marijuana, suddivisa in 4 ovuli termosaldati e pronti alla vendita.

Nel corso del controllo, parte del personale ha effettuato verifiche presso un vicino centro massaggi cinese sito nella stessa via Vittorio Emanuele II, ove sono state riscontrate violazioni per omesse fatturazioni ed irregolare tenuta dei registri contabili.

È stato effettuato, inoltre, un controllo presso un noto Bar di via Corfù ove erano presenti 7 cittadini pakistani di cui 6 con precedenti di polizia (stupefacenti, resistenza pubblico ufficiale, etc.). Tra questi, tale I. M., nato in Pakistan classe ‘83, è risultato essere destinatario della misura alternativa alla detenzione di affidamento ai servizi sociali, con possibilità di uscire per motivi di lavoro dalle ore 5 alle ore 21 e obbligo di non frequentare persone pregiudicate e tossicodipendenti o locali frequentati da queste. Lo stesso, in virtù delle violazioni alle prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, è stato segnalato per la revoca della misura alternativa. Inoltre, è stato sanzionato I. S., nato in Pakistan classe ’74, per violazione art.75 D.P.R. 309/90 poiché trovato in possesso di gr.2 di sostanza presumibilmente hashish.

Nel locale sono stati sequestrati, infine, gr.15,32 di sostanza hashish occultati dietro un bancone frigorifero.

Anche per i fatti sopra indicati ci si è avvalsi dell’unità cinofila della G.d.F.

Nel corso dell’intero pomeriggio, il personale a disposizione ha identificato 63 cittadini, di cui 40 stranieri e 24 risultati pregiudicati.

Si è provveduto a denunciare due cittadini nigeriani di 22 e 28 anni, poiché irregolari sul territorio nazionale.

Sotto il profilo amministrativo, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha irrogato la sanzione di euro 450 nei confronti di un noto centro scommesse di via Valcamonica per mancata esposizione degli orari di sospensione dell’attività di scommesse, mentre ha segnalato al Comune di Brescia, per i provvedimenti di competenza, il Bar di via Corfù per omessa predisposizione delle misure di sorvegliabilità dei locali.

Il personale N.A.S dell’Arma dei Carabinieri ha sanzionato ai sensi dell’art.8 Reg. CE 1169/11 un Bar di via Foppa per un importo di euro 1.166 per mancata esposizione degli ingredienti degli alimenti venduti ed un esercizio commerciale etnico per un importo di euro 1.000 ex art. 6 D. Lgs 193/07 per mancanza delle condizioni igienico/sanitarie all’interno dei locali.

