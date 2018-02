(red.) E’ il giorno dei Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia. Che per la città, dal punto di vista profano, vuol dire la presenza della grande fiera di gusti, e non solo, che si snoda lungo il percorso del centro storico, partendo proprio da via San Faustino. Dall’alba fino a sera sono attese 602 bancarelle da buona parte d’Italia – in primis, Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte – per un’edizione che potrebbe segnare il record di partecipanti, con fino a quasi 300 mila persone da tutta la provincia, ma anche oltre i confini. Per quanto riguarda gli appuntamenti istituzionali e pubblici, si partirà alle 9,30 a palazzo Tosio, sede dell’università, per la consegna del Premio Brescianità a Paola Artioli, Andrea Pirlo, frate Marco Fabello e Massimo Della Valle.

Si prosegue alle 10,30 con la deposizione di una corona al Roverotto, lungo la salita del Castello da porta Venezia e alle 11 la messa del vescovo Pierantonio Tremolada nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita. Per tutta la giornata sarà aperta alle visite anche la chiesa di Santa Maria del Carmine e alle 15 alla Fondazione della Civiltà Bresciana verrà consegnato il premio nazionale della poesia che prende il nome dai patroni bresciani. E dalle 18,30 si aprirà una nuova serata del festival delle luci “CidneOn” in corso al castello fino a sabato 17 febbraio. Ma è soprattutto la giornata della fiera. Le bancarelle sono disposte tra via San Faustino, piazza Loggia, via X Giornate, piazza Vittoria, corso Zanardelli e via Gramsci.

Per quanto riguarda la sicurezza, ci sarà un vasto schieramento di forze dell’ordine nell’arco di 24 ore, a partire dalla Polizia Locale, mentre ai quattro accessi alla fiera sono stati disposti dei new jersey e fioriere anti-urto. Dal punto di vista della circolazione, già dalle 22 di mercoledì 14 febbraio e lo saranno fino alle 6 di venerdì 16, le strade interessate dalla rassegna restano chiuse al traffico. Chiuso alle auto anche l’intero centro storico, quindi chi intende raggiungere la fiera lo può fare con i mezzi pubblici e arrivare in auto ai parcheggi scambiatori e da qui partire dalla metropolitana – le stazioni più vicine sono quelle di Vittoria e San Faustino – che ha corse potenziate dalle 9 alle 21. Chiuso anche il parcheggio di piazza Vittoria. Si possono avere tutte le informazioni allo 030.3061200 e agli infopoint di via Trieste 1 e viale della Stazione 47. Per Brescia sarà una grande giornata di festa.

